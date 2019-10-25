Dünya
Suriyeli kadından Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür25 Ekim 2019 Cuma 20:47 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 09:58
Tel Abyad’da görev yapan Mehmetçik, doğum sancısı tutan Ziheyye El Halil isimli Suriyeli kadını Akçakale Devlet Hastanesine yetiştirdi.
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn’da mayın/EYP temizliğine devam eden Mehmetçik, Suriyeli hamile Ziheyye El Halil'in doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti.
[Fotoğraf: MSB]
Mehmetçik tarafından hastaneye götürülen Halil, Akçakale Devlet Hastanesinde sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.
[Fotoğraf: MSB]
Mehmetçiğe teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekâtı’ndan dolayı kızına Pınar ismini verdiğini söyledi.
Kaynak: TRT Haber