Esed rejimi can almaya devam ediyor25 Ekim 2019 Cuma 19:29 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 19:33
Esed rejiminin İdlib içerisindeki yerleşimlere düzenlediği kara saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.
Suriye'de Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Bıdama ilçesine, Kefrenbil beldesine, Kefer Secne, Hiiş, Marrıthırme, Ureynibe köylerine top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.
2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı
İdlib Sivil Savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in güneybatısındaki Bıdama'ya düzenlenen saldırıda 2 kadın yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.
Öte yandan, askeri muhaliflerin gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları İdlib'in Hazarin, Belyon, Maarzite ve Marrıthırme ve Lazkiye'nin Kebbine köylerine saldırdı.
17 Eylül 2018'den bu yana bin 300'den fazla sivil öldü
Esed rejiminin dün Cisir Eş Şuğur'a bağlı Canudiyye köyündeki pazar yerini hedef aldığı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetmiş, 17 sivil yaralanmıştı.
Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.
Soçi antlaşmasından sonra başlayan ve bu yılın nisanda yoğunlaşan rejim güçleri ve destekçisi Rusya'nın, saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı.
Kaynak: AA