Lübnan yerel basınında yer alan haberlere göre, hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'den bu yana süren barışçıl kitlesel gösteriler kapsamında başkent Beyrut'ta toplanan eylemcilere, Hizbullah'ın destekçileri olduğu iddia edilen bir grup saldırdı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah aleyhinde hakaret içerikli sloganlar atıldığı iddiası üzerine Beyrut'un şehir merkezinde yer alan Riyad Sulh Meydanı'nda yaşanan ve bazılarının hafif yaralanmasına yol açan olay, gösterilerin başladığı günden beri bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.

Olayın, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugünkü konuşmasından önce yaşanması ise dikkat çekti.

Öte yandan eylemleri kapsamında Beyrut'ta yolları kapatan ve bunun üzerine güvenlik güçleriyle arbede yaşayan 3 protestocunun da gözaltına alındığı belirtildi.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Başbakan Saad el-Hariri de ülkesinde devam eden protestoların gölgesinde ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar alındığını açıklamış ancak bu kararlar da göstericiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA