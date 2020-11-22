Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 17:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber, Ağdam'daki tahribatı görüntüledi
Azerbaycan ordusu, Ağdam'ı 27 yıl sonra Ermeni işgalinden kurtardı. TRT Haber, işgal döneminde adeta harabeye dönen şehri görüntüledi.
Şehirdeki birçok noktada hendekler kazılmış, bölgeden kaçan Ermenistan askerleri, mayın ve patlayıcı tuzaklamış.
Evler, iş yerleri, ibadethaneler ve tiyatrolar hasar görmüş durumda.
Ağdam Camii'nde kurşun izleri
Şehirde hasar gören yapılardan biri de Osmanlı yadigarı Ağdam Camii.
Çifte minareli caminin neredeyse her yerinde kurşun izleri, duvarlarında Ermenice yazılar var.
1992 yılındaki Hocalı katliamında hayatını kaybedenlerin cenaze namazının da kılındığı cami, Ermenistan'ın işgali sırasında ayakta kalan tek ibadethane.
Ağdam Camii'nin kısa süre içinde restore edilmesi planlanıyor.
Ayrıca, şehirde yapılacak düzenlemelerle 150 bine yakın sivil yeniden evlerine dönecek.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ Sorunu
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