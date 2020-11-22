Başkent sokaklarına akın eden binlerce gösterici, ABD'den et ithalatı yapılmasına izin veren karara tepki gösterdi.

Göstericiler, ABD'den et ithal edilmesine "gıda güvenliği" şüphesi gerekçesiyle karşı çıktıkları yönünde sloganlar attı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in söz konusu kararı, gıda güvenliği yönünden büyük kaygılar uyandıran "ractopamin" adlı katkı maddesinin hayvan yemlerinde kullanıldığı gerekçesiyle hem muhalefetteki Kuomintang Partisi hem de vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Tsai, ağustosta ABD'den yapılan domuz ve sığır eti ithalatına uygulanan yasağı kaldırmıştı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından yasaklanan katkı maddeleri arasında yer alan ractopamin ABD'de yasal olarak kullanılıyor.