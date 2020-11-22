Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın doğusunda Pasifik okyanusu kıyısındaki İbaraki eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletinde yerel saatle 19.06'da 5,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
40 kilometre derinlikte oluşan deprem, Tokyo ve Fukuşima'da hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Etiketler: Japonya
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