Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı'nı gözaltına aldı
İsrail polisi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkan Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şeyh Bukeyrat'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'ndaki Vaaz ve İrşad Bürosu'ndan çıktığı sırada İsrail polisince gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, Şeyh Bukeyrat'ın gözaltına alınma nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
Son olarak 4 Kasım'da gözaltına alınan Şeyh Bukeyr at'a 6 ay Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilmişti.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti
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