Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı ateşkes gereği, Ermeni silahlı güçlerinin Ağdam'dan çıkması üzerine Azerbaycan ordusu kente girdi.

Azerbaycan askerleri, önce Ağdam'a giden yolları mayınlardan temizledi. Daha sonra zırhlı araçlar ve tanklar şehre giriş yaptı.

Kent merkezindeki camiye gelen askerler etrafı temizledi, camiye ve minaresine bayrak astı.

[Fotoğraf: AA]

"Azerbaycan bayrağı Ağdam kentinde dalgalanmaktadır"

Şehre giren askerlerin komutanı, caminin önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, Ağdam ili işgalden kurtarılmıştır. Azerbaycan bayrağı Ağdam kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Daha sonra camide 27 yılın ardından ilk ezan okundu, cuma namazı kılındı. Caminin minaresinden çekilen görüntülerde neredeyse tek sağlam binası kalmayan şehrin harabe ve ıssız durumda olduğu dikkat çekiyor.

Minareleri ve ana yapısı sağlam kalan cami ise bakımsız durumda.

MSB'den Ağdam paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Azerbaycan ordusunun şehre girmesiyle ilgili videolu paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Yıllar önce binbir zulüm ve işkenceyle öz toprakları işgal edilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz, bugün kendi topraklarına dönüyor. Kardeşlerimizin inandıkları gibi özgürce yaşayacakları Ağdam'da bugün ilk ezan okundu, ilk namaz kılındı" sözlerine yer verildi.