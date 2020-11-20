Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) yer alan habere göre, Girne'de geniş alanda etkili olan hortum hasara yol açtı.

Hortum sonucu, Ozanköy, Çatalköy Sanayi, Lapta Oteller bölgeleri ve Karşıyaka'da zarar oluştu.

Bazı binaların çatıları uçarken, araçlar devrildi, kopan ağaçlar araçların üzerine düştü, duvarlar çöktü ve elektrik telleri ile direkleri zarar gördü.

Olumsuz hava koşulları ve hortum nedeniyle 3 kişi de hafif yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Kriz masası oluşturuldu

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, rüzgar, yağış ve hortumun neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Girne Sivil Savunma Müdürlüğünde kriz masası oluşturulduğunu söyledi.

Güneş, yağışla birlikte Sadrazamköy'den Çatalköy bölgesine kadar çeşitli noktalarda meydana gelen hortumların bölgeye zarar verdiğini, ağaçların devrildiğini, elektriklerin kesildiğini anlatarak, Geçitköy barajındaki jeneratörün devreye sokulduğu bilgisini verdi.

[Fotoğraf: AA]

Elektrik verilebilmesi için çalışmalar sürüyor

Saat 16.00 itibarıyla yağmurun durduğunu ve trafik akışının yeniden başladığını anlatan Güneş, zarar meydana gelen bölgelerde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, fırtına, dolu ve şiddetli rüzgarın Teknecik santralinde zarara neden olduğunu ve üretimin koruma amaçlı durduğunu açıkladı.

Girne, Dikmen, Alayköy, Yılmazköy ve Boğaz'a elektrik verilemediğini söyleyen Erdoğan, ekiplerin müdahaleye başladığını ve 4-5 saat içerisinde elektrik verilebilmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü anlattı.

KKTC'de dün gece etkili olan olumsuz hava koşulları ve aşırı yağışlar nedeniyle Karpaz bölgesi de olumsuz etkilenmiş ve bazı yollar trafiğe kapatılmıştı.