Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke çapındaki devlet hastanelerinde toplam 1220 yoğun bakım yatağından en az bininin dolu olduğu ifade edilirken, birçok yerde ek yoğun bakım ünitesi ihtiyacının baş göstermeye başladığı ifade edildi.

Yunanistan’da, son 24 saatte 3 bin 227 kişiye COVID-19 tanısı konulurken, 59 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 85 bin 261 ve toplam ölü sayısı 1347 olarak açıklandı.

Ülke çapında karantina uygulanan Yunanistan'da, 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı var.