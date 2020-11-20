Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, kıtadaki 20 ülkede COVID-19 vakalarının tekrar artış gösterdiğini açıkladı.

Moeti, birçok ülkede tatil döneminin yaklaştığına dikkat çekerek, festival ve seyahatler nedeniyle vaka tespit edilmeyen bölgelerde de virüsün görülme riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

"COVID-19 vakalarındaki düşüşten sonra ekim ayının başından itibaren 20 ülkede yeniden artış gözleniyor" diyen Moeti, hükümetlere de çağrı yaparak gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Moeti ayrıca maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması çağrısını yineledi.

Maske takılmasını teşvik etmek için kampanya başlatıldı

DSÖ, COVID-19 salgınıyla mücadelede Afrika'da maske takılmasını teşvik etmek amacıyla farkındalık kampanyası başlattı.

Kıtada COVID-19 vaka sayısı 2 milyonu geçerken 48 binden fazla kişi hayatını kaybetti.