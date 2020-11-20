Kosovalı Arnavutlara ait oldukları ve savaşta bu bölgeye nakledildikleri düşünülen iskelet kalıntılarının konumu, Avrupa Birliği Kosova Misyonu (EULEX), Kosova Adli Tıp Enstitüsü ve Sırbistan Hükümeti Kayıp Kişiler Komisyonu uzmanları tarafından 16 Kasım'da bulundu.

Kivezak bölgesinde 2015'ten beri kazı çalışmaları yapılıyor. Birkaç yıldır kullanılmayan taş ocağı 13 metre yüksekliğinde ve birkaç katmandan oluşuyor. Bu nedenle de kalıntıların tam konumunun belirlenmesi süreci karmaşık.

EULEX, geçen yıl bu bölgenin 1999 yılına ait uydu görüntülerini aldı ve konum geçen şubat ayında tam olarak belirlendi. Arama çalışmaları da bu tarihte başladı.

[Fotoğraf: AA]

"DNA testleri için kemik örnekleri alınacak"

EULEX Mezar Açma Koordinatörü Krassimir Nikolov, bölgedeki çalışmaların henüz bitmediğini anlatarak, "Çalışmaların sürmesi için mahkeme kararına ihtiyaç var. Bundan sonraki adım, mezar açma çalışmalarıyla devam edilmesi ve iskeletlerin bulunması olacak. Kalıntıların bulunmasının ardından otopsi yapılacak ve DNA testleri için kemik örnekleri alınacak" dedi.

Kosova'daki kayıp yakınlarının kan örneği verdiğini ve DNA eşleşmesi olduğu durumlarda teşhis sürecinin tamamlanacağını söyleyen Nikolov, "Ardından aileler teşhisler hakkında bilgilendirilecek ve kayıp kişinin kalıntıları onlara teslim edilecek" sözlerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Kaç kişinin kalıntılarına ulaşıldığı bilgisi paylaşılmadı

EULEX'in açıklamasında, Kivezak bölgesinde savaştan kalma iskelet kalıntılarının bulunmasının öneminden bahsedildi. Bunun, Kosova'da hala kayıp olan 1600'den fazla kişinin akıbetlerinin aydınlanması çabaları için de bir ödül olduğu bilgisi verildi.

EULEX, Kosova'daki savaştan beri kayıp kişilerin bulunması için 169 mezar açma çalışması olmak üzere, toplam 662 operasyon gerçekleştirdi. Bu kapsamda, aralarında 317'si kayıplar listesinden olmak üzere 457 kişinin iskelet kalıntılarına ulaşıldı.

Kivezak bölgesinde kaç kişinin kalıntılarına ulaşıldığı bilgisi ise paylaşılmadı.