ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Nikolski bölgesinin 71 kilometre güneydoğusu olarak açıkladı.

22,3 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

[Grafik: TRT Haber]

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ile maddi hasar da bildirilmedi.