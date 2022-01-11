Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 14:46Son Güncelleme: Kaynak: USGS
Alaska'da 6,8 büyüklüğünde deprem
[Temsili fotoğraf: AP]
ABD'nin Alaska eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Nikolski bölgesinin 71 kilometre güneydoğusu olarak açıkladı.
22,3 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.
[Grafik: TRT Haber]
Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ile maddi hasar da bildirilmedi.
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