Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkan Vekili ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

Hırvatistan Başbakanı, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, İzetbegoviç ile Bosna Hersek'te seçim reformu konusunda uzlaşma sağlanması ve devlet kurumlarındaki boykotların sonlanması meselelerini ele aldıklarınısöyledi.

"Bölücü ve ayrılıkçı tüm eylemlere karşıyız"

Plenkovic,Bosnalı Sırplar'ın, yasa dışı biçimde, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nü kutlamalarını sert bir dille eleştirdi.

"Anayasaya aykırı bu günü kutluyor olmalarını kınıyorum. Bosna Hersek'te meydana gelebilecek bölücü ve ayrılıkçı tüm eylemlere karşıyız. Bosna Hersek'teki tutumumuz, ülkenin işlevsel olmasından yana."

Görüşmede iki ülke arasındaki doğalgaz boru hattı inşasının da gündeme geldiği ifade edildi.