ISNA haber ajansına göre, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Koronayla Ulusal Mücadele Karargahı toplantısının oturum aralarında basına açıklamada bulundu.

Omicron varyantına karşı alınan önlemler kapsamında komşu ülkelere yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını söyleyen Vahidi, "Komşu ülkelerle kısıtlamalar önceki durumuna geri döndü. PCR testleri negatif olan kişiler ülkeye girebilir" dedi.

Bazı ülkelere yeni kısıtlamalar gündemde

İranlı Bakan, bununla birlikte Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamalarının ise halen yürürlükte olduğunu söyledi.

"Diğer ülkelerle ilgili kısıtlamaların da kaldırılması düşünülüyor. Omicron varyantının yaygınlaştığı ülkelere ise yeni kısıtlamalar eklenebilir."

İran, 25 Aralık 2021'de COVID-19'un Omicron varyantına karşı alınan önlemler kapsamında tüm kara sınır kapılarını kapatma kararı almıştı.