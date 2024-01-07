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Dünya
AA 07.01.2024 23:47

Alaska Havayolları, "Boeing 737 MAX 9" tipi uçaklarının uçuşlarını durduracak

Alaska Havayolları, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) yayımladığı "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nin ardından kontrolünü yaptığı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçaklarının uçuşlarının geçici olarak durdurulacağını belirtti.

Alaska Havayolları, "Boeing 737 MAX 9" tipi uçaklarının uçuşlarını durduracak

Alaska Havayollarından yapılan açıklamada, "Boeing 737 MAX 9" tipi uçaklara ilişkin yeni kararlar yer aldı.

"Boeing 737 MAX 9" tipi bir yolcu uçağının havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapması sonrası kontrolünün yapıldığı hatırlatılan açıklamaya göre, uçuşa devam eden 18 uçağın uçuşları durduruldu.

Kararın, FAA tarafından yayımlanan "Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nin ardından alındığı kaydedilen açıklamada, yapılan denetimlerin direktifin gerekliliklerini karşılaması için FAA ile istişare halinde bulunulduğu bilgisi verildi.

160 uçuş iptal edildi

Havayolları açıklamasına göre ayrıca, "Boeing 737 MAX 9"ların uçuşlarının durdurulma kararının ardından 160 uçuş iptal edildi.

İptal edilen uçuşların yaklaşık 23 bin kişiyi etkilediği ifade edilen açıklamaya göre, aksamanın birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

Hava yolu şirketi, bunun üzerine 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağını belirtmişti. FAA da "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.

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