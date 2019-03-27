Güney Kore medyasında telefonlarından kafalarını kaldıramayan insanlar için yeni bir kelime kullanılıyor.

Bu kelime smartphone zombie'den (akıllı telefon zombisi) türetilen "smombie"

Yerel medyada yer alan haberlere göre bu kişilerin durumu gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Telefonlarından kafalarını kaldırmayan insanlar hem diğer insanlara çarpıyor hem de tehlikeli durumlar oluşuyor.

Güney Kore hükümeti ise yaşanabilecek olası kazaları engellemek için yeni bir sistem geliştirdi.

Sisteme göre radar sensörü ve termal görüntüleme kamerası bir araç ve bir yaya tespit ettiğinde yoldaki yanıp sönen ışıkları tetikliyor ve akıllı telefon uygulaması da bir uyarı mesajı gönderiyor.

Sistem, devlet mühendisleri tarafından tasarlandı ve yaya geçidi başına kurulum, yaklaşık 13 bin dolar tuttu.

Kaynak: Reuters