Al Jazeera'nin haberine göre, Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Misyonu UNAMA, yapılan ön soruşturmanın, Kunduz'da cumartesi sabahı uluslararası askeri güçlerin düzenlediği hava saldırısında "ülkenin başka bir bölgesinden çatışma nedeniyle ayrılmak zorunda kalan geniş bir aileden 10 çocuğun yaşamını yitirdiğini gösterdiğini" açıkladı.

Kunduz il genel meclisi üyesi Koş Muhammed Nasratyar da ölenlerin, Deşt-i Arçi bölgesinden kaçan ailelerin fertleri olduğunu ve kente kısa bir süre önce geldiklerini söyledi. Nasratyar, hava saldırısında 3 çocuğun da yaralandığını aktardı.

BM'ye göre Afganistan'daki iç savaş sırasında 2018'de 500'den fazla sivil hava saldırılarında hayatını kaybetti.

Ülkede hava saldırılarında ölen çocuk sayısı 2014 yılından bu yana her sene artıyor.

Kaynak: AA