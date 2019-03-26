France 24'ün haberine göre işçiler pazartesi günü, Fransa'nın güneybatısındaki bir cami inşaat alanının girişinde, domuz kafası ve hayvan kanı buldu.

Bergerac savcı yardımcısı Charles Charollois, şüphelilerin duvarlara hayvan kanı sürdüğünü ve cami inşaat alanının ön kapısına kesilmiş bir domuz kafası yerleştirdiklerini söyledi.

Gece yaşananlar, işçilerin sabah inşaat alanına ulaşmalarıyla fark edildi.

Charollois, "Bu bina projesi tartışmalı. Durdurmak için idari ve yasal yoldan itirazlar yapıldı, bu yüzden takip etmemiz gereken birçok yol var" dedi.

Bergerac polis komiseri Frederiz Perrissat da, vicdan ve ifade özgürlüğüne zarar veren ve kilise ile devletin ayrılması ilkelerine aykırı olan bu davranışı kınayarak, toplumda "karşılıklı saygı" çağrısı yaptı. Geçtiğimiz günlerde, "Bergerac, Perigord şehridir, İslam şehri değil" (Dordogne bölgesinin eski ismine atıfla) ifadesinin yer aldığı posterlerin kasabanın birçok yerine yapıştırıldığını belirten belediye başkanı Daniel Garrigue ise, "Bağlantılı olduklarını söyleyemem ancak aynı ruh hali içinde olduklarını not ediyorum" dedi.

Küçük bir kasaba olan Bergerac'taki caminin inşaatı ilk kez 2017'de önerilmesine rağmen, yerel muhalefet nedeniyle Ekim 2018'de onaylanmıştı.

Kaynak: France 24, AFP