Açık 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 28.11.2025 21:47

Airbus, güvenlik riski tespit etti: Uçaklar yere indiriliyor

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, A320 ailesine ait geniş çaplı bir yazılım geri çağırma süreci başlattı. Yaklaşık 6 bin uçağı etkileyen karar, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrol verilerini bozabileceğinin tespit edilmesi üzerine alındı.

Airbus, güvenlik riski tespit etti: Uçaklar yere indiriliyor

Avrupalı üretici Airbus, A320 ailesine ait önemli sayıdaki uçakta acil yazılım güncellemesi yapılacağını açıkladı. Şirket, bir olayda tespit edilen risk nedeniyle uçuş kontrol sistemleri için kritik verilerin yoğun güneş radyasyonu tarafından bozulabileceğini bildirdi.

Bu kapsamlı geri çağırmanın dünya genelindeki 11 bin 300 A320 ailesi uçağından yaklaşık 6 binini etkilemesi bekleniyor.

Endüstri kaynaklarına göre, etkilenen uçakların yaklaşık üçte ikisi eski yazılım sürümüne dönerek kısa süreli bir yere çekilme yaşayacak. Ancak yüzlerce uçakta donanım değişimi gerekebileceği için haftalar süren bakım süreçleri gündeme gelebilir.

Bu operasyon, ABD’de yılın en yoğun seyahat döneminden hemen önce duyurulduğu için havayolları ve yolcular açısından ciddi aksamalara yol açması bekleniyor.

Uçaklardaki yazılım hatasını gidermek için yapılan kapsamlı geri çağırma işleminden etkilenen havayollarının, onarım merkezine yapılacak uçuşlar hariç, bir sonraki uçuştan önce bu işlemi gerçekleştirmeleri gerektiği belirtildi.

Jetblue'nun acil inişi

Geniş çaplı aksiyonun nedeni, 30 Ekim’de JetBlue’nun Cancun–Newark seferini yapan Flight 1230 uçuşunda yaşanan ciddi kontrol problemi oldu. Uçak Tampa’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı ve ani irtifa kaybı sırasında bazı yolcular hastaneye kaldırıldı.

A320 ailesi

Airbus verilerine göre, dünya genelinde 6 bin 440’ı A320 modeli olmak üzere toplam 11 bin 300 A320 ailesi uçağı hizmet veriyor. Bu model, küresel ticari havacılıkta en yoğun kullanılan dar gövdeli uçak serisi konumunda bulunuyor.

ETİKETLER
ABD Airbus
Sıradaki Haber
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı: Talebimiz İsrail'in adalet önünde soykırımın hesabını vermesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:16
Adolf Hitler Namibya'da seçim kazandı
21:37
Adnan Oktar'ı öven sosyal medya hesaplarına soruşturma
21:19
Dünya Ticaret Örgütü: 2025'in ikinci yarısında ticaret büyümesi yavaşladı
20:55
Paybull hakkındaki yasa dışı bahis soruşturmasında 13 şüpheli tutuklandı
22:14
Karadeniz'de gemi yangını: 25 personel tahliye edildi
20:29
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı: Talebimiz İsrail'in adalet önünde soykırımın hesabını vermesi
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
FOTO FOKUS
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ