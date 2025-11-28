Açık 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 28.11.2025 19:17

Karadeniz'de 2 gemide yangın: 25 personel tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KAIROS gemisinde bulunan 25 kişilik mürettebatın kurtarıldığını, VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ekiplerin olaya müdahale ettiğini açıkladı.

Karadeniz'de 2 gemide yangın: 25 personel tahliye edildi

Karadeniz'de kıyılardan 28 mil açıkta yangın çıkan "KAIROS" gemisinden kurtarılan 25 personel, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki limana getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar sonrasında, çalışmaların ilgili kurumların tam koordinasyonu içinde yürütüldüğünü söyledi.

KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisi olay yerine ivedilikle sevk edildi.

KAIROS gemisinde bulunan 25 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-10 botu tarafından kurtarıldı.

Karadeniz'de 2 gemide yangın: 25 personel tahliye edildi

Bakan Uraloğlu, "VIRAT isimli gemide ise 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik Ekipleri olaya müdahale etmektedir." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, "Zamanla yarışarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, süreci tüm birimlerimizle yakından takip etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

 

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu Karadeniz Bölgesi Rusya Sahil Güvenlik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yangın
Sıradaki Haber
Karabük'te TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:45
2026 Türk Dünyası Kültür Başkenti Özbekistan'ın Andican şehri oldu
22:48
Merkez Bankası Başkanı Karahan enflasyonu değerlendirdi
22:57
İletişim Başkanlığı, ABÜ ve Yeşilay’dan bağımlılıkla mücadelede iş birliği
23:24
Zeybek oynarken çapraz bağları koptu
22:16
Adolf Hitler Namibya'da seçim kazandı
21:55
Airbus, güvenlik riski tespit etti: Uçaklar yere indiriliyor
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
El Salvador'da açılan Filistin Müzesi, Latin Amerika'nın ilk örneği oldu
FOTO FOKUS
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ