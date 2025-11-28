Karadeniz'de 2 gemide yangın: 25 personel tahliye edildi

Karadeniz'de kıyılardan 28 mil açıkta yangın çıkan "KAIROS" gemisinden kurtarılan 25 personel, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki limana getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde gerçekleşen patlamalar sonrasında, çalışmaların ilgili kurumların tam koordinasyonu içinde yürütüldüğünü söyledi.

KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisi olay yerine ivedilikle sevk edildi.

KAIROS gemisinde bulunan 25 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-10 botu tarafından kurtarıldı.

Bakan Uraloğlu, "VIRAT isimli gemide ise 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik Ekipleri olaya müdahale etmektedir." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, "Zamanla yarışarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, süreci tüm birimlerimizle yakından takip etmeyi sürdürüyoruz." dedi.