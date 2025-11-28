İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı: Talebimiz İsrail'in adalet önünde soykırımın hesabını vermesi

ICYF Başkanı Ayhan, bugün başlayan 5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi sırasında konuştu.

2018'den beri düzenledikleri zirvenin bugün beşincisini yaptıklarını belirten Ayhan, Beyoğlu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilerin A'dan Z'ye başından sonuna kadar tüm organizasyonu üstlenmiş durumda olduğunu, İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun da onlara yol gösterici bir rol üstlendiğini kaydetti.

Zirveye 56 ülkeden katılım olduğu bilgisini veren Ayhan, "Bizim burada bu zirvenin sonuçları olarak, 56 ülkeden gençlerin ve Türkiye'nin en başarılı imam hatiplerinden gelen gençlerin, İslami İşbirliği Teşkilatı'nın ve ümmetin ve dünyanın en güncel konularını çok geniş bir perspektifle tartışması, bu tartışmaları diplomatik bir simülasyona oturtması ve dolayısıyla kendi bakış açılarından, tüm dünyaya bu sorunlarla alakalı bir çözüm üretmelerini çözüm önerilerinde bulunmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Zirvenin sonuçları BM ve İİT'ye sunulacak

Ayhan, programın ardından zirvenin sonuçlarını alıp Birleşmiş Milletler'e (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) karar tasarısı olarak arz edeceklerini belirtti.

ICYF Başkanı Ayhan, şunları aktardı:

"Dünyanın çok farklı ülkelerinden gelen lise öğrencilerinin, burada çok boyutlu bir şekilde yapacak oldukları tartışmalar ve vardıkları sonuçlar dünyadaki sorunlara çözüm üretmekte bir perspektif sunacak. Bizi başka bir ufka taşıyacaktır diye umuyoruz."

"Soykırımın başından beri tüm programlarımızın ana maddesi Gazze"

Gazze'de iki yıl boyunca devam eden, bugün de hala kırılgan bir ateşkesle de olsa örtülü olarak süren soykırımın çok büyük bir sınav olduğunu söyleyen Ayhan, "Bu noktada bizim, soykırımın başından beri tüm programlarımızın ana maddesi Gazze." dedi.

"Bugün artık Gazze'de bir ateşkese varıldığı için temel talebimiz (İsrail'in) adalet önünde bu soykırımdan dolayı hesap vermesi." diyen Ayhan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu olarak Gazze Mahkemesi'ne katıldıklarını ve o etkinlikte çok ciddi sonuçlara varıldığını hatırlattı.

Ayhan, bu zirvede gençlerin Gazze Mahkemesi kararını tartışacağını, mahkeme kararının nasıl uygulanabileceğinin yollarını arayacaklarını ve çözüm önerilerini sunacaklarını kaydetti.

"Gençliği her yönüyle kuşatmaya çalışıyoruz"

Gençliğin her yönüyle kalkınmasını, daha iyi bir hale gelmesini istediklerini vurgulayan Ayhan, "İslam İşbirliği Gençlik Forumu olarak gençliği her yönüyle kuşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ayhan, ICYF olarak öğrencilerin gelişimi üzerinde özel bir mesai harcadıklarına dikkat çekerek, zirvede tartışılan konuların, burada geliştirilen çözüm önerilerinin ufuk açıcı olduğunu sözlerine ekledi.

Bugün başlayan 5. Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Liseler Zirvesi, dört gün devam edecek.