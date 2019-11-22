Iraklı, Filistinli, Suriyeli ve Somalili dört sığınmacı.... İlk geleni 22 aydır, son geleni ise 5 aydır, Moskova'da bir havalimanının transit geçişinde yaşam mücadelesi veriyor.

AİHM'den kınama

Ne ülkelerine dönebiliyorlar ne de Rusya'ya girebiliyorlar. İnsani olmayan koşullarda yaşamaya çalışıyorlar.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) buna kayıtsız kalmadı. 4 sığınmacıya yaşattığı mahrumiyetten dolayı Rusya'yı kınadı.

Yapılan açıklamada dört sığınmacının uzun sürelerle kısıtlı bırakılmasının hürriyet mahrumiyeti anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada insan özgürlüğünün kısıtlanması durumunda da bunun hukuka uygun ve insani koşullarda olması gerektiğinin altı çizildi.

Macaristan tazminat ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iltica başvurusunda bulunan 2 düzensiz göçmeni Sırbistan'a geri gönderdiği için Macaristan'ı da tazminat ödemeye mahkum etti.

Geri gönderilen iki Bangladeşli mültecinin açtığı dava sonucu mülteciler haklı bulundu. Macaristan tazminat olarak davacılara 28 bin euro ödeyecek.

Kaynak: TRT Haber