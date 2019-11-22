AİHM'den mültecileri aylardır havalimanında bekleten Rusya'ya kınama22 Kasım 2019 Cuma 08:12 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 08:18
Rusya'ya sığınmak için başvuran 4 kişi aylardır Moskova'daki havalimanda yaşam mücadelesi veriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 4 sığınmacının özgürlüğünü kısıtladığı için Rusya'yı kınadı.
Iraklı, Filistinli, Suriyeli ve Somalili dört sığınmacı.... İlk geleni 22 aydır, son geleni ise 5 aydır, Moskova'da bir havalimanının transit geçişinde yaşam mücadelesi veriyor.
AİHM'den kınama
Ne ülkelerine dönebiliyorlar ne de Rusya'ya girebiliyorlar. İnsani olmayan koşullarda yaşamaya çalışıyorlar.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) buna kayıtsız kalmadı. 4 sığınmacıya yaşattığı mahrumiyetten dolayı Rusya'yı kınadı.
Yapılan açıklamada dört sığınmacının uzun sürelerle kısıtlı bırakılmasının hürriyet mahrumiyeti anlamına geldiği vurgulandı.
Açıklamada insan özgürlüğünün kısıtlanması durumunda da bunun hukuka uygun ve insani koşullarda olması gerektiğinin altı çizildi.
Macaristan tazminat ödeyecek
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iltica başvurusunda bulunan 2 düzensiz göçmeni Sırbistan'a geri gönderdiği için Macaristan'ı da tazminat ödemeye mahkum etti.
Geri gönderilen iki Bangladeşli mültecinin açtığı dava sonucu mülteciler haklı bulundu. Macaristan tazminat olarak davacılara 28 bin euro ödeyecek.
Kaynak: TRT Haber