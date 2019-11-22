Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 18-21 Aralık'ta düzenlenecek zirvenin tanıtımını yapan Başbakan Mahathir Muhammed, zirvenin içeriği ve katılımcı ülkelere dair bilgi verdi.

Mahathir, Müslüman dünyasının sorunlarına işaret etmek ve çözüm sunmak üzere düzenlenecek zirveyi küçük bir başlangıç olarak niteledi ve "Müslümanların bu inisiyatifi desteklemesini istiyoruz. Ümit ederim ki dünyaya bir mesaj verebiliriz." dedi.

Zirvede "Milli Egemenliğe Erişimde Kalkınmanın Rolü" temasının işleneceğini ifade eden Mahathir, İslam ülkelerinden toplam 450 lider, düşünür ve entelektüelin zirveye katılım sağlayacağının altını çizdi.

Mahathir, Malezya ile ortak kaygıları ve sorunları olan ülkelerden Türkiye, Pakistan, Katar ve Endonezya'nın zirvenin çekirdek kadrosunu oluşturacağını işaret ederek, "Sorunlarımızı müzakere edip çözüm üretebilmek için az sayıda ülkeden isimlerle başlamak istedik. Bu yüzden 5 ülke seçtik" diye konuştu.

Bu zirvenin İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlara alternatif olmadığını vurgulayan Mahathir, "Söz konusu zirve küçük bir inisiyatif. İslam İşbirliği Teşkilatı çok büyük bir organizasyon. İlerleyen zamanlarda teşkilat üyesi diğer ülkeleri de zirvelere katabiliriz" dedi.

Kaynak: AA