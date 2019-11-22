ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, Ermeni iddialarını tanıyan karar tasarısının oylanmasını geçen hafta engelleyen Senatör Lindsey Graham'ın Senato salonunda bulunmamasını fırsat bilerek bir kez daha sundu.

Ancak bu kez de Cumhuriyetçi Senatör David Perdue, Ermeni iddialarının tanınmasını öngören tasarının oylanmasını engelledi.

Perdue, Ermeni tasarısını, ABD yönetiminin Türkiye ile ikili ilişkilerdeki sorunların üstesinden gelme yönündeki taahhüdünü baltalayacağı gerekçesiyle engellediğini söyledi.

ABD'deki Ermeni kuruluşları ise üzüntü içerisinde olduklarını ve hayal kırıklığı duyduklarını belirttiler.

Kaynak: TRT Haber