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Ahmedinejad’dan İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye istifa çağrısı

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye istifa çağrısında bulundu.

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Ahmedinejaddan İran Cumhurbaşkanı Ruhaniye istifa çağrısı

Ahmedinejad, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı görüntülü mesajında, halkın, ülkenin mevcut durumundan rahatsız olduğunu söyledi.

“Halkın devlete güveni neredeyse sıfıra indi”

Ülke ekonomisinin parçalanmanın eşiğinde olduğunu ifade eden Ahmedinejad, "Halkın devlete güveni neredeyse sıfıra indi." dedi.

Ahmedinejad, Ruhani ve ekibinin, işbaşında bulunmasının İran halkının zararına olduğunu savunarak, "Milletin memnuniyetini kazanmanın tek yolu devam etmemenizdir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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