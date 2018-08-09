İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 18 yaralı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'de 150 noktayı bombalayarak 3 Filistinli'yi şehit etmesinin ardından, bir saldırı haberi daha geldi. İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı hedef aldı. Saldırıda 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırı sırasında çevredeki binaların sallandığı, bölgeden gri dumanların yükseldiği de gelen bilgiler arasında.

Çarşamba akşamından bu yana 150’den fazla hedef vuruldu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 150’den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğu, buna karşın Gazze'den de 180 roket atıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketlerden 30’unun "Demir Kubbe" hava savunma sistemiyle düşürüldüğü, diğerlerinin ise İsrail bölgelerindeki açık alanlara düştüğü kaydedilmişti.

İsrail'in saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki çocuğu olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA