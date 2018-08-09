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Hamas: Gazze'de sivillerin ölümünden İsrail sorumlu

Hamas, İsrail'in Gazze'ye dün akşamdan itibaren düzenlediği saldırılarda sivillerin hedef alınmasının sorumluluğunun Tel Aviv yönetimine ait olduğunu söyledi.

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Hamas: Gazzede sivillerin ölümünden İsrail sorumlu

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yazılı açıklamayla şehit olanlardan İsrail'i sorumlu tutarak şunları söyledi:

"Gazze'ye yönelik barbarca bombalama sürecinin tırmandırılması ve sivillerin hedef alınması daha önceden planlanmış bir eylem. Bunun yankılarının sorumluluğu işgal güçlerine ait ve suçlarının bedelini en ağır şekilde ödeyecek."

Filistin direnişinin, kendini müdafaa ettiğini ve halka yönelik saldırılara cevap verme görevini yerine getirdiğini aktaran Kanu, İsrail'in bu topraklar üzerinde herhangi bir denklemi uygulamada başarılı olamayacağını vurguladı.

Hamile bir kadınla çocuğu da şehit oldu

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hamile bir kadın ile 1,5 yaşındaki çocuğu olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise çarşamba akşamından bu yana Gazze'de 140'tan fazla hedefin vurulduğunu, buna karşın Gazze’den de 80 roket atıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, hamas, filistin
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