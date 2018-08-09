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Afrin'de bulvarlara Erdoğan ve Zeytin Dalı isimleri verildi

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun terörden arındırdığı Afrin ilçesinde bazı bulvarlara Recep Tayyip Erdoğan ve Zeytin Dalı gibi isimler verildi.

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Afrinde bulvarlara Erdoğan ve Zeytin Dalı isimleri verildi

Afrin Yerel Meclisi, ilçe merkezindeki üç bulvarın ismini değiştirdi.

Demirci Kava Bulvarı'na Zeytin Dalı, Nevruz Bulvarı'na Selahhaddin Eyyubi ve Hükümet Binası Bulvarı'na Recep Tayyip Erdoğan adı verildi.

TSK ve ÖSO'nun 18 Mart'ta teröristlerden temizlediği Afrin'de güvenliği güçlendirme çalışmaları ara vermeden sürdürülüyor.

Uzman ekipler, sivil hassasiyetini ön planda tutarak tarım arazilerinde ve yol kenarlarına terör örgütünce tuzaklanmış patlayıcıları dedektörlerle belirleyerek imha ediyor.

Diğer yandan TSK, yol yapımı, moloz kaldırma, çevre düzenlemesi gibi faaliyetlerin yanı sıra sivillere sağlık hizmeti veriyor.

Kaynak: AA 

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