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Afrin'de bulvarlara Erdoğan ve Zeytin Dalı isimleri verildi

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun terörden arındırdığı Afrin ilçesinde bazı bulvarlara Recep Tayyip Erdoğan ve Zeytin Dalı gibi isimler verildi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:26





