  • 09 AĞUSTOS 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.407
    EURO 6.276
  • BIST 98650.26
    ALTIN 211.282
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Filistin'den uluslararası topluma Gazze çağrısı

Filistin'den uluslararası topluma Gazze çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları durdurmak için uluslararası topluma "müdahale" çağrısı yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Filistinden uluslararası topluma Gazze çağrısı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, uluslararası alanda yoğun telefon görüşmeleri gerçekleştiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, gerilimin tırmanmaması uyarısında bulundu.

Abbas, uluslararası topluma yaptığı çağrıda "İsrail'in saldırılarını durdurmak için acil müdahale edilerek, bölgenin daha fazla yıkıma uğramaması ve istikrarsızlığa yol açmaması" talebinde bulundu.

Filistin hükümeti de daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki gerilim ve 11 yıldır sürdürülen ablukadan İsrail hükümeti ile ABD yönetimi sorumludur." ifadesini kullanmıştı.

İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit oldu

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğunun da aralarında olduğu 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise çarşamba akşamından bu yana Gazze'de Hamas'a ait 140'tan fazla hedefin vurulduğunu, buna karşın Gazze'den de 80 roket atıldığını belirtmişti.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER