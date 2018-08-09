Nijer’de sel 22 can aldı

Nijer İnsani Kriz ve Felaket Yönetimi Bakanı Laouan Magadji, devlet televizyonunda, Nijer'de etkili olan şiddetli mevsimsel yağışların 1 Temmuz- 6 Ağustos bilançosunu açıkladı.

3 bin 131 ev yıkıldı

Magadji, bu sürede yağışların sebep olduğu sel ve su taşkınlarında 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 131 evin yıkıldığını, 3 bin 902 hektar ekili alanın da zarar gördüğünü belirtti.

2 bin kişi evsiz kaldı

Toplamda 49 bin 845 kişinin yağışlardan etkilendiğini aktaran Bakan Magadji, sadece başkent Niamey'de 2 bin kişinin evsiz kaldığını kaydetti.

Ülkede geçen yıl şiddetli yağışların neden olduğu sellerden 206 bin kişi etkilenmiş, 56 kişi de yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA