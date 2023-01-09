Human Movie Team ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, geçen yıl sosyal medyadan duyurduğu kampanyaya katılan hayırseverlerin bağışlarıyla inşa edilen 40 briket evin ailelere teslimi dolayısıyla Afrin'in Şarran beldesinde tören düzenlendi.

Human Movie Team insani film ekibinin sorumlusu Tülay Gökçimen, yaptığı açıklamada, kar üstünde çıplak ayakla duran ve üşüdüğü belli olan bir çocuğun fotoğrafından yola çıkılarak briket ev kampanyasının bir yıl önce başlatıldığını söyledi.

Gökçimen, kampanya ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 100 bin briket ev projesine katılım sağladıklarını belirterek, "Aileler, yıllardır acı çekmiş. Farklı yerlerden gelmişler, her birinin hüzünlü hikayeleri var. Bir çadırda yaşamanın ne demek olduğunu ben yıllardır buralara gelerek görüyorum. Onlarla birlikte bunu yaşadım ve hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Her insanın onurlu bir hayatı hak ettiğini dile getiren Gökçimen, "Allah razı olsun, burada okuluyla, camisiyle, her şeyiyle tam bir kompleks yapılmış." dedi.

Gökçimen, 40 briket evin 2+1 şeklinde olduğunu, her evin ayrı su deposu ve elektrik kaynağının bulunduğunu belirterek, özellikle kadınların evlerinin girişlerinde yapılan kapalı bir avluda istedikleri gibi günlük hayatlarını geçirebileceklerini anlattı.

"Briket evlere İdlib'de şehit düşen askerlerimizin adını verdik"

Savaş nedeniyle farklı bölgelerden kaçıp kendi topraklarında mülteci konumuna düşen insanların yıllardır çadırlarda hayatlarını devam ettirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Gökçimen, “Biz projeye başladığımızda İdlib’de yapılacağını düşünmüştük. Briket evlere İdlib'de 2021’de şehit düşen askerlerimizin adını verdik. Onların isimlerini yaşatmak istedik.” dedi.

Güvenli bir hayat sürdürmenin burada yaşayan insanların hakkı olduğunu söyleyen Gökçimen, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

"Bize kardeşliği hissettiren Türkiye’ye teşekkür ederim”

Üç yıl önce Suriye'nin orta bölgesindeki Humus ilinden göç eden Um Muhammed de briket evlerle çadır hayatındaki çileden kurtulduklarını dile getirdi.

Eşi ve 7 çocuğuyla yaşadığını ifade eden Um Muhammed, "Başta su sorunu olmak üzere çok sayıda zorluktan kurtulduk. Allah’a çok şükür, daha rahatız şimdi. Bize kardeşliği hissettiren Türkiye’ye teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

İHH Suriye Çalışmaları Teşkilat Birimi Sorumlusu Mehmet Güncüm, Afrin'in Şarran beldesinde yaptıkları briket evleri sahiplerine teslim ettiklerini anlattı.

Güncüm, "Yıllardır çadırlarda yaşayan ve bir çatısı, güvenliği, mahremiyeti olmayan çadırlara göre burası onlar için tabiri caizse cennet diyebiliriz." ifadesini kullandı.