Haber Giriş: Kaynak: AA
Afrika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 300'ü geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle Afrika'da hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde COVID-19'dan son 24 saatte 65 hasta daha yaşamını yitirdi.
Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 313 oldu.
Kıtada 50 ülkeye yayılan COVID-19 vaka sayısı ise 7 bin 741'e yükselirken hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 640'a yükseldi..
Afrika'da virüsün en fazla görüldüğü ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas ve Kamerun oldu.
Etiketler: vaka sayısı koronavirüs dünya covid-19 afrikaSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 17:26
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