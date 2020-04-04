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Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah: Virüs bu hafta zirve noktasına ulaşacak
[Fotoğraf: Reuters]
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bu hafta ülkede zirve noktasına ulaşacağını söyledi.
Covid-19'la mücadelede başbakana kararname çıkarma yetkisi veren yasa tasarısı Meclis'te düzenlenen genel oturumda görüşüldü.
Genel oturumda konuşan Fahfah, "Virüs, bu hafta zirve noktasına ulaşacak." diyerek, Tunuslulara, salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan genel karantina uygulamasına uyma çağrısı yaptı.
Parlamenterlerden Covid-19 yasa tas arısını oylamalarını isteyen Fahfah, bu tasarıyla gerekli kararların ivedilikle alınmasını amaçladıklarını kaydetti.
Tunus'ta 18 ölüm, 495 de vaka bulunuyor.
Fahfah, salgının sona ermesi durumunda, başbakanın yetkilendirilmesiyle ilgili hükmün de ortadan kalkmış olacağını dile getirdi.
Tunus Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı 18 ölüm, 495 de vaka bulunuyor.
Etiketler: Tunus Başbakan İlyas el-Fahfah koronovirüsSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 16:46
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