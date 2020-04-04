Haber Giriş: Kaynak: DHA
Fransa'da 600 askerde koronavirüs tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yaklaşık 600 askerin testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Florance Parly, durumun ‘yakından’ takip edildiğini, ancak ordunun misyonlarını yerine getirme yeteneğinin etkilenmediğini söyledi.
Bu haftanın başlarında Fransa, Batı Afrika'daki 4 askerinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
Ülkede şimdiye kadar 83 bin 29 kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu. 6 bin 520 kişi ise hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs fransa Florence Parly askerSon Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 16:42
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