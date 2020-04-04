Florance Parly, durumun ‘yakından’ takip edildiğini, ancak ordunun misyonlarını yerine getirme yeteneğinin etkilenmediğini söyledi.

Bu haftanın başlarında Fransa, Batı Afrika'daki 4 askerinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Ülkede şimdiye kadar 83 bin 29 kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu. 6 bin 520 kişi ise hayatını kaybetti.