Haber Giriş: Kaynak: İHA
Rusya'da doğalgaz patlaması: 1 ölü
Rusya’da bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.
Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Orehovo-Zuyevo kentinde bulunan Gagarin Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın üçüncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Binanın doğalgaz borularında meydana gelen patlamayla apartmanın orta kısmının çöktüğü, 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
Yaşanan patlamanın ardından kurtarma ekipleri binaya ulaşarak enkaz altında kalanları çıkarmaya başladı.
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