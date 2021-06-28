Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, yaptığı açıklamada, 1,2 milyar Afrikalının yaşamının yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ortasında kaliteli sağlık hizmetlerine yetersiz erişim riski altında olduğunu söyledi.

Adesina, AfDB'nın salgının ekonomik ve sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele ettiğini ve Afrika ülkelerine verdiği desteği güçlendireceğini ifade etti.

Kamu sağlık tesislerinin yüzde 51'i temiz suya sahip

AfDB'nın yerli aşı üretimine ve Afrika'nın sağlık sistemine büyük yatırım yapacağının altını çizen Adesina, kamu sağlık tesislerinin sadece yüzde 51'inin temiz suya ve yüzde 31'inin de elektriğe sahip olduğunu söyledi.

"Yoksullara ve savunmasızlara umut vermeliyiz"

Adesina, ayrıca Afrika'nın farmasötikal ilaçlarının yüzde 60-70'ini ithal ettiğini kaydetti.

Kıtada 1,2 milyar insanın hayatının tehlikede olduğuna işaret eden Adesina, "Gelir düzeyi ne olursa olsun her Afrikalının kaliteli sağlık hizmetlerine, sağlık sigortasına ve sosyal korumaya erişmesini sağlayarak yoksullara ve savunmasızlara umut vermeliyiz." dedi.