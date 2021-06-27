Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 22:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin'de 'Enkaz Arasında Müzik'
[Fotoğraf: AA]
Filistinli müzik grubu 'Enkaz Arasında Müzik' temasıyla İsrail saldırılarında yıkılan binanın enkazı üzerinde konser verdi.
İsrail`in Gazze Şeridi`ne düzenlediği son saldırılarda harabeye dönen Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi`ndeki Eş-Şuruk adlı binanın enkazı üzerinde halka açık konser düzenlendi.
Filistinli Meddah El- Kamar müzik grubunun "Enkaz Arasında Müzik" temasıyla düzenlediği konserdeki şarkılara çevredekiler de ellerindeki Filistin bayraklarını sallayarak eşlik etti.
Konsere katılanlar aynı zamanda yaşanan coşkuyu telefonlarıyla görüntülemeyi de ihmal etmedi.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze İsrail
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