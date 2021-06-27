Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan’da barışın ülkesinin çıkarlarına olduğunu söyledi.

Kureyşi, Afganistan’da artan şiddetten endişe duyduklarını vurgulayarak, daha fazla şiddetin Afganların Pakistan’a göç etmesine yol açacağından korktuklarını aktardı.

Pakistan’ın daha önceki çatışmalar sebebiyle milyonlarca Afgan mülteciye ev sahipliğini yaptığını anımsatan Kureyşi, daha fazla mülteci kabul edecek kapasitelerinin olmadığını aktardı.

Kureyşi, Pakistan’ın Afganistan’da barış için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini ve ülkesinin demokratik yollarla seçilen hükümeti memnuniyetle karşılayacağını dile getirerek, Afganistan’da barışın ülkesinin çıkarlarına olduğunu söyledi.

Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyon

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor.

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelindeki 15 vilayette Taliban'a karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Taliban, son 2 ayda 40'ın üzerinde ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.