İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İtalya'nın ev sahipliğinde ve ABD ile ortaklaşa yapılacak DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Toplantısı'na, koalisyon üyesi 81 ülkenin katılacağı duyuruldu.

Roma'daki toplantı DEAŞ'ın mutlak yenilgiye uğratılmasında koalisyonun uyumunu, Suriye ve Irak'taki kurtarılmış bölgeleri istikrara kavuşturma taahhüdünü teyit etmeyi ve çalışma gruplarında iş birliğini artırmayı amaçlıyor.

Ayrıca ev sahibi İtalya'nın talebi doğrultusunda Sahel ve Afrika kıtasının farklı bölgelerinde DEAŞ ile bağlantılı terör örgütlerinin tehdidinin de ele alınacağı açıklandı.

Çavuşoğlu da toplantıya katılacak

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun, bu toplantı dışında ayrıca Suriye konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantısına katılması da bekleniyor.