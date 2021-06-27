İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Meclisin çıkardığı "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasası gereğince şubatta yapılan teknik anlaşmanın süresinin dolduğunu ve uzatılmadığını söyledi.

Kalibaf, İran'daki nükleer tesislerin faaliyetlerini içeren görüntülerin UAEA'ya verilmeyeceğini ve çıkardıkları yasanın yürürlükte olduğunu ifade etti.

Geçici teknik anlaşma

İran'ın 23 Şubat'tan itibaren Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılacağını duyurması üzerine bu ülkede Ajansın yürüttüğü temel doğrulama ve izleme faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için karşılıklı bir uzlaşı sağlamak üzere 17 Şubat'ta Tahran'ı ziyaret eden UAEA Başkanı Rafael Grossi, 22 Şubat’ta taraflar arasında geçici teknik bir anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

21 Mayıs’ta sona eren geçici teknik anlaşma 24 Haziran’a kadar bir kez daha uzatılmıştı.

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.