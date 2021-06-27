Bosna Hersek’te Boşnakların İslamiyeti kabul edişinin önemli sembollerinden Ayvaz Dede adına yapılan şenliklerin 511’incisi düzenlendi.

Türkiye’den giden mehter takımının verdiği konser katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Programa binlerce Bosnalı Müslüman'ın yanı sıra Türkiye’den de çok sayıda kişi katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Bosna’da halkın Müslüman olmasına vesile oldu



Şenliklerin, bölge halkının İslam'a geçmesi vesilesiyle düzenlendiği biliniyor.



Yıllardır anlatılagelen hikaye de oldukça ilginç...



Ayvaz dede buradaki dağa gelip kırk gün kırk gece ibadet eder. Bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını görür ve boynuz sesiyle uykusundan uyanır.

Uyandığında karşısında ortadan ikiye yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulur. Mucizevi olayı duyan bölge halkı toplu halde İslam'a geçer ve Müslüman olur.

[Fotoğraf: AA]

511 yıl süren gelenek

Travnik Müftüsü Ahmed Adiloviç de şenliklerin amacının Boşnakların kim olduğunu ve nereden geldiklerini hatırlaması olduğunu söyleyerek bu etkinlikler vesilesiyle geleneklerin yaşatıldığını söyledi.



Etkinlik kapsamında, programın düzenlendiği Ajvatovica’da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen mescidin açılışı yapıldı.



Açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye ve Bosna Hersek kardeşliğinin her zaman devam etmesi temennisinde bulundu.

Haber: Ufuk Şahin

Kamera: Adis Patkoviç