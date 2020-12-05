COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometer internet sitesine göre kıtada, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 375 artışla 53 bin 368'e ulaştı.

COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı 21 bin 963 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 732, Fas'ta ise 6 bin 136 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 805 bin 804'e çıktı. Bu ülkeyi 372 bin 620 vakayla Fas, 117 bin 583 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da koronavirüs tespit edilen 1 milyon 916 bin 443 kişi iyileşti.

