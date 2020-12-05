İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade suikastının yankıları sürüyor.

Tahran yönetimi, suikasttan İsrail'i sorumlu tutuyor.

Suikasta ilişkin birçok iddia ortaya atıldı.

'Mossad, Fahrizade'yi uzun süredir takip ediyordu'

İsrailli Yediot Ahronot gazetesi, istihbarat servisi Mossad'ın Fahrizade'yi 12 yıldan uzun süredir takip ettiğini yazdı.

İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert'in, dönemin Amerikan Başkanı George Bush ile Nisan 2008'de görüştüğü hatırlatıldı.

Habere göre görüşmede, Fahrizade'nin İran'ın nükleer programı için önemine dikkat çekildi. İki ülke arasında tam istihbarat paylaşımı ve ortak operasyon konusunda görüş birliğine varıldı.

Zarif: İsrail'e destek son bulmalı

Suikasta ilişkin bu iddialar İsrail medyasına yansırken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Almanya, İngiltere ve Fransa'ya çağrı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın İran'la nükleer anlaşmanın kapsamının genişletilmesi talebine tepki gösteren Zarif, "Yapılması gereken ilk iş, İsrail terörüne körü körüne desteğe son vermenizdir" dedi.

Zarif, İsrail'e destek verilerek bölgedeki gerilimin sürdüğünü aktardı.

İran'ın nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd bölgesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti.