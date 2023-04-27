Afrika Boynuzu'ndaki 4,35 milyon kişi 'kuraklık' nedeniyle insani yardıma muhtaç

World Weather Attribution (WWA) adlı iklim araştırma grubuna bağlı uluslararası iklim bilimcilerden oluşan bir ekip, artan sera gazı emisyonlarının Afrika Boynuzu'nda kuraklığı en az 100 kat daha fazla artırdığını tespit etti.

WWA tarafından yayımlanan analizde Etiyopya, Kenya ve Somali'nin, Ekim 2020'den bu yana arka arkaya beş "başarısız" yağmur mevsimi geçirdiği belirtilirken yardım kuruluşları ise bunu "Son 40 yılın en kötü kuraklığı" olarak nitelendirdi.

Afrika Boynuzu'nda yaklaşık 4,35 milyon kişinin, kuraklık nedeniyle ciddi şekilde insani yardıma muhtaç hale geldiği belirtilen analizde, geçen yıl Somali'de yaklaşık 43 bin kişinin kuraklık kaynaklı nedenlerden hayatını kaybettiği ve iklim değişikliği söz konusu olmasa böyle bir durumun yaşanmayacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

WWA ile çalışan Kenya Meteoroloji Departmanından iklim bilimci Joyce Kimutai, iklim değişikliğinin bu kuraklığı istisnai hale getirdiğini söyleyerek ekiple beraber daha soğuk bir dünyada, düşük yağış ve buharlaşma kombinasyonunun hiçbir şekilde kuraklığa yol açmayacağını da tespit ettiklerini açıkladı.

WWA ekibi, iklim değişikliği nedeniyle Afrika Boynuzu'nda martta başlayıp mayıs boyunca yağan uzun yağmurların görülme olasılığının 2 kat daha azaldığını, ekimde başlayıp aralık boyunca yağan kısa süreli yağmurların ise daha çok yağdığını ortaya koydu.

Kimutai, "Bu kuraklık, öncelikle yüksek sıcaklıkların neden olduğu buharlaşma talebindeki güçlü artıştan kaynaklanıyor." dedi.

Kimutai, altıncı yağmur sezonunun da başarısız geçeceğine dair tahminlerde bulunduklarını ancak bölgenin az da olsa yağmur almaya başladığını aktardı.

Kimutai, çiftçilerin toparlanmasına yardımcı olmak için çok daha fazla yağmura ihtiyaç duyulduğunu ancak bölgenin bugünlerde yağış görmesinin çok olumlu olduğunu ifade etti.