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Dünya
TRT Haber, AA 27.04.2023 16:40

Putin'den "Akkuyu" açıklaması: Çok yönlü partnerliğimizi geliştiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin açıklamasında, "Bu pilot bir projedir. Hem karşılıklı ekonomik çıkar içeriyor hem de iki ülke arasındaki çok yönlü partnerliğimizi geliştiriyor." dedi.

Putin'den "Akkuyu" açıklaması: Çok yönlü partnerliğimizi geliştiriyor
[Fotograf: AA]

Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk taze nükleer yakıtın gelmesiyle ilgili programa uzaktan bağlantıyla katıldı.

"Türkiye artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak. Nükleer enerji dünyanın en ucuz enerjilerinden biridir. Türkiye bu anlamda büyük bir avantaj sağlıyor." diyen Putin, "İlişkilerimizi daha da geliştirmeye karar verdik. Karşılıklı yatırımlarımızı artıracağız." ifadesini kullandı.

Akkuyu NGS'nin bir pilot proje olduğunu belirten Putin, "Hem karşılıklı ekonomik çıkar içeriyor hem de iki ülke arasındaki çok yönlü partnerliğimizi geliştiriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır

Rus lider, Rosatom'un, santrali kurarken son teknolojilerden istifade ettiğini vurguladı.

Akkuyu NGS'nin tamamlandıktan sonra Türkiye'deki enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirten Putin, santralin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yetiştirilmesinin, Erdoğan'ın kişisel başarısı sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben ise "Önünüze büyük hedefler koymayı biliyorsunuz ve hedeflerinize doğru emin adımlarla ilerliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Rus lider ayrıca, "Üniversitelerimizde yaklaşık 300 Türk öğrenci nükleer sanayi ana bilim dalında eğitim gördü." bilgisini verdi.

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