Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gece saatlerinde Ukrayna ordusunun rezerv birliklerinin konuşlandığı noktalara denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla yoğun saldırı yapıldığını belirten Konaşenkov, "Saldırı hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm nesneler vuruldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri deniz piyadeleri birliklerinin çatışma alanı bölgesindeki ilerlemesine izin verilmedi." ifadelerini kullandı.

Donetsk yönünde Artyömovsk (Bahmut) şehrinde Rus saldırı müfrezelerinin kuzeybatı, güneybatı ve batıda 4 mahalleyi kontrolü altına aldığını kaydeden Konaşenkov, hava indirme birliklerinin Ukrayna birliklerini şehrin kuzey ve güney tarafında sıkıştırdığını, saldırı müfrezelerine yardım ettiğini dile getirdi.

Hava, muharebe taktik ve topçu birliklerinin Stupoçki, Çasov Yar ve Kalinina yerleşim birimlerinde Ukrayna askerlerini vurduğunu anlatan Konaşenkov, bir günde bu bölgede Rus savaş uçaklarının 4 sorti yaptığını ve 59 topçu atışı gerçekleştirildiğini belirtti.

Konaşenkov, "400'den fazla Ukrayna askeri ve paralı savaşçı, 2 piyade savaş aracı, 6 zırhlı araç, 4 otomobil, D-20 ve D-30 model obüs, Gvozdika kundağı motorlu obüs etkisiz hale getirildi." dedi.