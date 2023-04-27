Almanya, çip kimyasallarının Çin'e ihracatını sınırlamak için görüşmelerde bulunuyor

Amerikan Bloomberg haber ajansının konuya yakın kaynaklara göre dayandırdığı haberde, söz konusu sınırlama adımının, Alman hükümetinin Çin'in gelişmiş yarı iletken üretimine yönelik gerekli mal ve hizmetlere erişimini sınırlamak için tartıştığı bir önlem paketinin parçası olduğu belirtildi.

Haberde, Almanya'nın söz konusu adımının uygulanması durumunda Merck ve BASF gibi Alman kimya şirketlerinin, yarı iletken kimyasallarının bir kısmını Çin'e satmasını sınırlayabileceği kaydedildi.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın teknoloji alanında Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını değerlendirdiğini belirtmişti.

Habeck, Almanya'nın Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını "ABD'nin Pekin'e çip ihracatına yönelik kısıtlamalarına benzer şekilde değerlendirdiğini" aktararak, Almanya'nın teknoloji liderliğini kaybetmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bu arada, Çin, son 7 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olarak kayıtlara geçerken, Alman kamuoyu, Çin'e olan ekonomik bağımlılığı tartışıyor.