Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.04.2023 14:52

Almanya, çip kimyasallarının Çin'e ihracatını sınırlamak için görüşmelerde bulunuyor

Almanya'nın, çip üretiminde kullanılan kimyasalların Çin'e ihracatını sınırlamak için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Almanya, çip kimyasallarının Çin'e ihracatını sınırlamak için görüşmelerde bulunuyor
[Fotograf: AA]

Amerikan Bloomberg haber ajansının konuya yakın kaynaklara göre dayandırdığı haberde, söz konusu sınırlama adımının, Alman hükümetinin Çin'in gelişmiş yarı iletken üretimine yönelik gerekli mal ve hizmetlere erişimini sınırlamak için tartıştığı bir önlem paketinin parçası olduğu belirtildi.

Haberde, Almanya'nın söz konusu adımının uygulanması durumunda Merck ve BASF gibi Alman kimya şirketlerinin, yarı iletken kimyasallarının bir kısmını Çin'e satmasını sınırlayabileceği kaydedildi.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya'nın teknoloji alanında Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını değerlendirdiğini belirtmişti.

Habeck, Almanya'nın Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarını "ABD'nin Pekin'e çip ihracatına yönelik kısıtlamalarına benzer şekilde değerlendirdiğini" aktararak, Almanya'nın teknoloji liderliğini kaybetmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bu arada, Çin, son 7 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olarak kayıtlara geçerken, Alman kamuoyu, Çin'e olan ekonomik bağımlılığı tartışıyor.

ETİKETLER
Almanya Çin
Sıradaki Haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
16:07
Rusya: Ukrayna'da denizden fırlatılan uzun menzilli silahlarla hedefleri vurduk
16:10
TSK'nın tankları modernizasyonla yeni kabiliyetler kazanıyor
15:41
Çiftçilere yaklaşık 4,5 milyar lira sulama desteği verilecek
15:41
İlk Milli Elektrikli Tren Seti TCDD'ye teslim edildi
Karnak Tapınağı ve Luksor Tapınağı, Mısır tarihine ışık tutuyor
Karnak Tapınağı ve Luksor Tapınağı, Mısır tarihine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
TRT Çocuk’tan TEKNOFEST’e özel içerikler
TRT Çocuk’tan TEKNOFEST’e özel içerikler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ