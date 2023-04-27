Nijerya, Sudan'dan 3 bin 500 vatandaşını tahliye edecek

Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu (NIDCOM) Başkanı Abike Dabiri-Erewa, konuk olduğu bir televizyon programında, hükümetin Sudan'daki Nijerya vatandaşlarının tahliyesini başlattığını belirtti.
Sudan'dan 3 bin 500 Nijeryalı vatandaşının tahliye edileceğini kaydeden Dabiri-Erewa, Nijerya vatandaşlarının otobüslerle Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştıktan sonra uçakla Nijerya'ya getirileceğini ifade etti.
Öte yandan Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Sudan'da devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Nijeryalı olmadığını söyledi.
Onyeama, Sudan'daki vatandaşlarının tahliyesinde, öğrencilere ve kadınlara öncelik verileceğini belirtti.