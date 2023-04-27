Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.04.2023 14:30

Nijerya, Sudan'dan 3 bin 500 vatandaşını tahliye edecek

Nijerya, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan, 3 bin 500 vatandaşını tahliye edecek.

Nijerya, Sudan'dan 3 bin 500 vatandaşını tahliye edecek
[Fotograf: Reuters]

Diasporadaki Nijeryalılar Komisyonu (NIDCOM) Başkanı Abike Dabiri-Erewa, konuk olduğu bir televizyon programında, hükümetin Sudan'daki Nijerya vatandaşlarının tahliyesini başlattığını belirtti.

Sudan'dan 3 bin 500 Nijeryalı vatandaşının tahliye edileceğini kaydeden Dabiri-Erewa, Nijerya vatandaşlarının otobüslerle Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştıktan sonra uçakla Nijerya'ya getirileceğini ifade etti.

Öte yandan Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Sudan'da devam eden çatışmalarda hayatını kaybeden Nijeryalı olmadığını söyledi.

Onyeama, Sudan'daki vatandaşlarının tahliyesinde, öğrencilere ve kadınlara öncelik verileceğini belirtti.

ETİKETLER
Nijerya Ordu Sudan
Sıradaki Haber
İngiltere'de hane halkının enerji talebi, yüksek fiyatlar nedeniyle son 50 yılın en düşük seviyesine geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan yükümlülüklerini yerine getirmiyor
14:43
Bodrum'da 800 yıllık 'Korsan Köy' dronla görüntülendi
14:24
TEKNOFEST, İstanbul'da kapılarını açtı
14:45
Merkez faizi değiştirmedi
14:38
Sudan'dan tahliye edilenlerin sayısı 1500'e ulaştı
14:21
Kontrolden çıkan pikap park halindeki 6 araca çarptı
Efteni Gölü havzası son yağışlarla suya doydu
Efteni Gölü havzası son yağışlarla suya doydu
FOTO FOKUS
Bodrum'daki 800 yıllık tarihi Karakaya köyü
Bodrum'daki 800 yıllık tarihi Karakaya köyü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ