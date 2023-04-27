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Dünya
AA 27.04.2023 16:11

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçlerinin koruması altındaki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin açıklamasına göre, fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girerek burada provokatif turlar attı.

Yerleşimciler baskın sırasında Mescid-i Aksa'nın doğu bölgesinde de dini ayinler gerçekleştirmeye çalıştı.

İsrail polisi, yerleşimcilerin güvenliğini sağlamak için Aksa'nın giriş kapılarında ve içinde personel sayısını artırdı.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla Aksa'ya dün de baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudi yerleşimciler, İdarenin izni olmadan sık sık İsrail polisi koruması altında Aksa'ya baskın düzenliyor.

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